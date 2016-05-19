الهيئة اليونانية للسلامة الجوية تنفى العثور على حطام طائرة "مصر للطيران"

قال رئيس الهيئة اليونانية لسلامة الطيران، لوكالة فرانس برس، مساء الخميس، أن الحطام الذى عثر عليه فى منطقة قريبة من السقوط المفترض للطائرة المصرية، "ليس مصدره طائرة" نافيا بالتالى ما أعلنته الشركة المصرية.

وأضاف اثناسيوس بينوس، "حتى الآن، يؤكد تحليل الحطام انه ليس من الطائرة، كما ان نظيرى المصرى اكد لى أيضا ان الحطام ليس من رحلة مصر للطيران وذلك فى آخر اتصال معه الساعة 17:45 ت ج". وقبل هذا الاتصال، أعلنت مصر للطيران على تويتر عن اكتشاف "حطام الطائرة".

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