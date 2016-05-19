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صحافة المواطن.. تكريم ناظر محطة قطار سمالوط بمكافأة 5000 جنيه

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صحافة المواطن.. تكريم ناظر محطة قطار سمالوط بمكافأة 5000 جنيه صحافة المواطن.. تكريم ناظر محطة قطار سمالوط بمكافأة 5000 جنيه
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد المواطنين صوراً تكريم اللواء جمال مبارك قناوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، لناظر محطة سمالوط، الذى أنقذ قطار المنيا من كارثة الحريق، وذلك بتسليمه مكافأة مالية 5000 جنيه.

يذكر أن ناظر محطة سمالوط ومساعده ملاحظ البلوك محمد عبد العظيم قد أنقذا مدينة سمالوط بأكملها من كارثة محققة بعد نجاحهما فى فصل عربة قطار محملة بالسولار اشتعلت النيران بها بزمام مدينة سمالوط عن باقى العربات وعددها 29 عربة قبل امتداد النيران إليهما.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com ، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

تكريم ناظر محطة قطار سمالوط بمكافأة 5000 جنيه (1)

تكريم ناظر محطة قطار سمالوط بمكافأة 5000 جنيه (2)

بالفيديو والصور.. قصة بطولة ناظر محطة أنقذ قطار سمالوط المحمل بالسولار من الانفجار.. أحمد فضل ضحى بجسده لحماية الأهالى من كارثة.. ويبكى: "النار أكلت جسمى.. ومستشفى سمالوط قالتلى ملكش علاج هنا"
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