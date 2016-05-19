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وزيرالنقل الفرنسي: التعاون بين مصر وفرنسا حول الطائرة المفقودة على مستوى توقعاتنا

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وزيرالنقل الفرنسي: التعاون بين مصر وفرنسا حول الطائرة المفقودة على مستوى توقعاتنا وزيرالنقل الفرنسي: التعاون بين مصر وفرنسا حول الطائرة المفقودة على مستوى توقعاتنا

وزير الدولة الفرنسي للنقل آلان فيداليس

أشاد وزير الدولة الفرنسي للنقل الان فيداليس بالتعاون بين وفرنسا في حادث اختفاء طائرة مصر الطيران “اي٣٣٠” والتى كانت تقوم برحلة باريس-القاهرة فجر اليوم الخميس قبل اختفائها فوق المتوسط بالقرب من جزيرة كارباثوس اليونانية.

وقال الوزير الفرنسي، في مقابلة مع قناة بي اف ام” الأولي بفرنسا”، إن التعاون بين مصر وفرنسا كان على مستوى التوقعات.

وأكد أن المعلومات التي أعلنت عنها شركة مصر للطيران حول العثور على حطام الطائرة التي تحطمت في البحر المتوسط فجر اليوم.

وأشار الان فيداليس إلى أن ثلاثة محققين فرنسيين من مكتب التحقيقات والتحليلات التابع لوزارة الطيران المدني الفرنسي ومستشارا فنيا من شركة ايرباص سيصلون مساء اليوم إلى مصر، مضيفا “بما أننا بلد تصنيع الطائرة .. سنشارك في التحقيق” .. و”سوف ندخل حاليا مرحلة البحث عن الحطام”.

ورفض الوزير الفرنسي افتراض أي سبب لسقوط الطائرة وقال “لا أريد الإجابة على هذا السؤال .. أنا مثل الجميع أطرح أسئلة”، مشددا على ضرورة عدم الإدلاء بأي أقوال دون التحقق من المعلومات.

أ ش أ

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