ضبط 4 تجار احتكروا 55 طن أرز شعير بالغربية

ضبطت مديرية مباحث التموين بمحافظة الغربية 55 طن أرز شعير بحوزة 4 تجار بمراكز قطور وسمنود وطنطا.

وأكد العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه تم ضبط ومصادرة 55 طن أرز شعير بحوزة 4 تجار بمراكز قطور وسمنود وطنطا بعد قيامهم بحجب تلك الكميات لتعطيش الأسواق واستغلال الأزمة لرفع الأسعار لتحقيق مكاسب طائلة دون وجه حق، وذلك فى إطار توجيهات اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية لمواجهة جشع التجار وضبط الأسواق وبيع السلع بسعرها الرسمى لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأوضح "الخواجة" أنه تم تحويل تلك الكميات لمضارب الأرز تمهيدا لطرحها بالأسواق بالسعر الرسمى مع استمرار القضية ضد التجار المحتكرين وإيداع قيمة الكميات لخزينة المحكمة لتعود لأموال الدولة.

وأشار مدير إدارة مباحث التموين الغربية أنه وردت معلومات لضباط الإدارة بقيام 3 تجار وهم عبد الكريم م ع" – 37 سنة بتجميع كميات كبيرة من الأرز الشعير داخل مخزن بمنزله بقرية سماتاى التابعة لمركز قطور بقصد حجبه عن التداول لرفع أسعاره وباستهداف منزله تم ضبط 15 طن أرز شعير فى المحضر 10681 جنح مركز قطور، والمتهم "خيرى.ع.م" – 41 سنة تاجر - مقيم منيه قلين – كفر الشيخ لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأرز الشعير بقصد حجبه عن التداول وبحوزته 600 جوال أرز شعير وزن الجوال 50 كيلوجراما بإجمالى 30 طنا، وتحرر المحضر 10198 جنح مركز قطور.

كما تم ضبط تاجرين بمركزى طنطا وسمنود وهما "موسى.ح.م" – 58 سنة لتجميعه كميات كبيرة من الأرز الشعير بمخزن بعزبة الكوم الأخضر – التابعة للقرية وتم ضبطه وبحوزته 7 أطنان أرز شعير فى المحضر 21456 جنح مركز طنطا لسنة 2016، والمتهم "عبد الغنى.ع.ع" 53 سنة تاجر، مقيم بندر سمنود وبحوزته 3 أطنان أرز شعير تحرر المحضر 11353 جنح مركز سمنود لسنة 2016 وتم التحفظ على تلك الكميات ومصادرتها وإحالة المتهمين للنيابة للتحقيق وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وتابع مدير مباحث تموين الغربية أنه تم طرح 25 طن أرز بالمجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية وأسواق تحيا مصر بسعر 5 جنيه للكيلو للقضاء على الأزمة ومواجهة جشع التجار الذين يحولون احتكار الأرز لتعطيش السوق وبيعه بأسعار مرتفعة.

- ضبط تاجرين بالغربية لحجبهما 10 أطنان أرز لتعطيش السوق وبيعها بأسعار مرتفعة