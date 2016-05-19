بتروجيت يفشل في استغلال الفرص ويسقط في فخ التعادل مع الجيش

تعادل بتروجيت سلبيا بدون أهداف مع ضيفه طلائع الجيش في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس في إطار الجولة 29 من الدوري المصري.

وعلى الرغم من الفرص الكثيرة التي صنعها بتروجيت خاصة في الشوط الأول إلا أنه فشل في استغلالها لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

ونجح بتروجيت في اقتناص نقط رفعت رصيده للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه طلائع الجيش الذي يأتي في المركز الـ11.

وتعافى بتروجيت بذلك من آثار هزيمته في الجولة الماضية أمام الزمالك بهدف دون رد ليكون الفريق البترولي حقق خمس نقاط من آخر خمس مباريات خاضها.

بينما حقق طلائع الجيش سبع نقاط من آخر خمس مباريات خاضها في الدوري