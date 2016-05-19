طلعت يوسف: مستمر مع بتروجيت للموسم المقبل.. ولابد من التدعيم

أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق بتروجيت على استمراره في رأس الجهاز الفني في الموسم المقبل بعد التعادل مع طلائع الجيش سلبيا.

ويحتل بتروجيت المركز العاشر برصيد 39 نقطة بعد أن تولى يوسف المهمة خلفا لأحمد حسن وقاد الفريق للفوز بتسع مباريات والتعادل في سبعة وخسارة ستة.

وقال يوسف عقب مباراة الجيش: "جددت تعاقدي لمدة موسم آخر مع بتروجيت.. غاضب من اللاعبين لعدم استغلال الفرص للتسجيل".

وأضاف "لابد من التدعيم لتعويض اللاعبين الراحلين عن الفريق مثل أحمد جعفر المنتقل لسموحة الموسم المقبل".

وأتم "سنحاول التعافي المباراة المقبلة".