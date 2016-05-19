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الأهلي عن مواجهة روما: سنلعب للانتصار

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الأهلي عن مواجهة روما: سنلعب للانتصار الأهلي عن مواجهة روما: سنلعب للانتصار

أكد أسامة عرابي المدرب العام للأهلي أن فريقه سيخوض مواجهة روما الودية بدون أي نوع من الضغط وسيلعب من أجل الانتصار.

ويواجه الأهلي منافسه روما على ملعب هزاع بن زيدا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتحدث أسامة عرابي قائلا:"سنخوض المباراة بدون أي نوع من الضغوط التي نتعرض لها في المباريات الرسمية".

وأضاف"سنلعب على الفوز وتقديم أداء جيد رغم أن المباراة ودية وذلك لإسعاد الجماهير المصرية في الإمارات وكتابة تاريخ جديد للأهلي في مواجهاته أمام الفرق العالمية".

وتابع"تلك النوعية من المباريات تكون للمتعة الكروية فهي تساعد اللاعبين على إخراج أفضل ما لديهم".

وأتم"اللعب أمام فريق يضم العديد من اللاعبين العالميين يزيد من خبرات لاعبي الأهلي".

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فيديو اليوم السابع