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عضو إدارة الأهلي: ما حدث قبل مواجهة روما بداية حقبة جديدة.. ومفاجآت الفترة المقبلة

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عضو إدارة الأهلي: ما حدث قبل مواجهة روما بداية حقبة جديدة.. ومفاجآت الفترة المقبلة عضو إدارة الأهلي: ما حدث قبل مواجهة روما بداية حقبة جديدة.. ومفاجآت الفترة المقبلة

يؤمن مروان هشام عضو مجلس إدارة الأهلي أن حصول ناديه على مقابل مادي من أجل مواجهة روما يعكس المكانة التي وصل إليها الفريق الأحمر بفضل بطولاته وجماهيره.

ويواجه الأهلي منافسه روما الإيطالي وديا يوم الجمعة بملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وتحدث مروان هشام قائلا:"الأهلي خاض العديد من المباريات مع أندية عالمية ولكنها المرة الأولى التي نحصل فيها على مقابل من أجل خوض اللقاء".

وأضاف عضو مجلس إدار الأهلي"أيضا الحصول على مقابل مادي يمثل بداية حقبة جديدة سوف يترتب علهيا المزيد من الإيجابيات خلال الفترة المقبلة".

وأتم متحدثا عن مفاجاة الفترة المقبلة قائلا:"الفترة المقبلة ستشهد خوض العديد من المباريات العالمية مع أشهر الأندية لاستثمار المكانة التي وصل إليها الأهلي لكونه أكثر الأندية تتويجا بالبطولات القارية في العالم".

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