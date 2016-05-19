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بالفيديو - غالي يتحدث لـ في الجول: لهذا السبب وضعت الكرة بين قدمي جوارديولا

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بالفيديو - غالي يتحدث لـ في الجول: لهذا السبب وضعت الكرة بين قدمي جوارديولا بالفيديو - غالي يتحدث لـ في الجول: لهذا السبب وضعت الكرة بين قدمي جوارديولا

"لم يكن أمامي أي خيار سوى وضع الكرة بين قدمي بيب جوارديولا".. هكذا تحدث حسام غالي قائد الأهلي لـFilGoal.com عن واحدة من أشهر لقطاته في الملاعب.

وقال غالي: "حين نظرت إلى ياسر ريان لأمرر له الكرة وجدت جابريل باتستوتا لاعب روما يضغط عليه ويمنعني من التمرير له. لهذا السبب هنا قررت الدوران مرة فالثانية".

وتابع "هنا وجدت الحل واتخذت قراري".

غالي كان حاضرا والأهلي يفوز على روما وديا في استاد القاهرة سنة 2002 وبطلا في هدف رائع للشياطين سجله إيفيلينو بعد ارتداد تصويبة أحمد بلال.

من بدأ الهجمة كان غالي بمراوغة رائعة من بين قدمي جوارديولا شخصيا، لعبها "الكابيتانو" بعدها إلى أحمد بلال لتبدأ سيمفونية الهدف.

شاهد غالي يتحدث لـFilGoal.com عن الكوبري:

وأفصح غالي "لم أجد حلا سوى وضع الكرة بين قدمي بيب حتى أرسل بينية بعد ذلك مع أحمد بلال".

وأتم "لم أفكر أبدا في أن أضع الكرة بين قدمي بيب. فقط هذا الحل كان الوحيد أمامي".

--

FilGoal.com قدم وشركة 7 فيلما وثائقيا عن المباراة الشهيرة مع أبطالها أحمد بلال ومحمد عمارة مع كابتن أحمد شوبير معلق اللقاء وقائد الأهلي السابق والحكم الدولي المعتزل جمال الغندور.

شاهدوا الفيلم:

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فيديو اليوم السابع

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