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بالصور.. رئيس مدينة إسنا يحيل المتغيبين بوحدة النجوع الصحية للتحقيق

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بالصور.. رئيس مدينة إسنا يحيل المتغيبين بوحدة النجوع الصحية للتحقيق بالصور.. رئيس مدينة إسنا يحيل المتغيبين بوحدة النجوع الصحية للتحقيق
أحال محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا تحت إشراف محمد بدر محافظ الأقصر، جميع المتغيبين عن العمل بالوحدة الصحية بقرية النجوع بحرى ومسئول الوحدة إلى التحقيق، لتغيبهم وتركهم للعمل بدون سند قانونى والإهمال الشديد بالوحدة.

وكان رئيس المركز قد قام بجولة تفقدية مفاجئة للوحدة الصحية ولاحظ غياب بعض الأطباء والتمريض والرئدات الريفيات، والإهمال الشديد من حيث النظافة العامة وسقوط بعض ألواح السراميك من الحوائط والأرضيات، ودورات المياه غير صالحة للاستخدام، وتم استخدامها مخازن للقمامة.

وأمر رئيس المركز بتشكيل لجنة فنية من الإدارة الهندسية لإعداد تقرير وافٍ عن المبنى، متى تم إنشاء وتسلمه ومن المسئول عن تهالك بعض الأرضيات والأسقف به.

رئيس مدينة إسنا يحيل المتغيبين بوحدة النجوع الصحية للتحقيق (1)

رئيس مدينة إسنا يحيل المتغيبين بوحدة النجوع الصحية للتحقيق (2)

رئيس مدينة إسنا يحيل المتغيبين بوحدة النجوع الصحية للتحقيق (3)

رئيس مدينة إسنا يحيل المتغيبين بوحدة النجوع الصحية للتحقيق (4)

رئيس مدينة إسنا يحيل المتغيبين بوحدة النجوع الصحية للتحقيق (5)

رئيس مدينة إسنا يحيل المتغيبين بوحدة النجوع الصحية للتحقيق (6)

رئيس مدينة إسنا يحيل المتغيبين بوحدة النجوع الصحية للتحقيق (7)

رئيس مدينة إسنا يحيل المتغيبين بوحدة النجوع الصحية للتحقيق (8)

رئيس مدينة إسنا يحيل المتغيبين بوحدة النجوع الصحية للتحقيق (9)
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