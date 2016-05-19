اجتماع يناقش محو أمية المواطنين فئة الـ16 سنة بسوهاج

عقدت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة سوهاج، اجتماعا مع مسئولى مديرية التربية والتعليم وذلك تفعيلا للبروتوكول الموقع بين الهيئة العامة لتعليم الكبار ومديرية التربية والتعليم لمحو أمية المواطنين من أبناء المحافظة.

حضر الاجتماع محمد السيد الدالى مدير عام هيئة تعليم الكبار بسوهاج والدكتور عمرو شلتوت مدير عام التعليم بسوهاج وفاضل النحاس مدير عام التعليم الابتدائى بالمديرية ومديرى التعليم الابتدائى بالإدارات التعليمة .

ناقش الاجتماع تعليم الفئة المستهدفة من الأميين من سن 16 سنة من الذكور والإناث من أبناء القرى والتجمعات المحيطة بالمدارس الابتدائية على أن تكون الأولوية للمتسربين من التعليم من غير الحاصلين على شهادات دراسية فى ذات الشريحة العمرية وآلية جذب الأميين للتعلم ومراحل القيد والتسجيل وتوقيتات وأماكن التعلم والمنهجية التى ستتبع فى

>إكساب هؤلاء الدارسين مهارات القراءة والكتابة، والتنسيق مع بعض الجهات فى تحفيز الدارسين المقيدين بفصول محو الأمية من خلال برامج التكافل.

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