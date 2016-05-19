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مجلس الأمن القومي يؤكد على تعزيز العمل العربي المشترك للتوصل لحلول سياسية

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مجلس الأمن القومي يؤكد على تعزيز العمل العربي المشترك للتوصل لحلول سياسية مجلس الأمن القومي يؤكد على تعزيز العمل العربي المشترك للتوصل لحلول سياسية

جانب من اجتماع مجلس الأمن القومي

انتهي مساء اليوم اجتماع مجلس الأمن القومي الذي عُقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح ، حيث تابع الاجتماع مناقشاته التي تطرقت إلى التطورات الإقليمية والأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة وتأثيراتها على الأمن القومي المصري.

وأكد المجلس ، في هذا الصدد ، على أهمية توحيد الصف وتعزيز العمل العربي المشترك بما يساهم في التوصل الى حلول سياسية تُنهي الأزمات القائمة وتضمن الحفاظ على سيادة هذه الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية ، فضلاً عن ضرورة صون مؤسساتها الوطنية ومُقدرات شعوبها.

كما أكد المجلس على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ، لا سيما في ضوء ما تواجهه المنطقة في الوقت الراهن من اضطراب وتوتر ، وما تشهده بعض الدول ، التي تتعرض لأزمات ، من انتشار التنظيمات الإرهابية بها وتمددها.

وقد وجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في هذا الإطار ، بالعمل على توفير أقصى درجات الأمن واليقظة والاستعداد للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية ، بما يضمن أمن وسلامة المواطنين ومؤسسات الدولة.

أ ش أ

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