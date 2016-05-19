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بالصور.. مرور الجيزة يضبط سيارة مسروقة وتحمل لوحات مزورة بمنطقة أوسيم

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بالصور.. مرور الجيزة يضبط سيارة مسروقة وتحمل لوحات مزورة بمنطقة أوسيم بالصور.. مرور الجيزة يضبط سيارة مسروقة وتحمل لوحات مزورة بمنطقة أوسيم
تمكنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، اليوم الخميس، من ضبط سيارة مسروقة فى بشارع النيل التابع لدائرة قسم أوسيم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان رجال المرور، برئاسة العقيد مصطفى قنديل رئيس قسم مرور الطرق الشمالية بالجيزة، قد اشتبهوا فى إحدى السيارات، وتم استيقاف سائقها لإجراء عملية الفحص عن طريق جهاز "بى دى إيه"، وبالكشف عن بياناتها تبين أنهما مسروقة وتحمل رخصة مزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

سيارة مسروقة (1)

سيارة مسروقة (2)

سيارة مسروقة (3)

سيارة مسروقة (4)


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