كندا ترفع عدد مستشاريها العسكريين لتدريب القوات العراقية إلى 450 جنديا

التقى رئيس أركان الجيش العراقى الفريق عثمان الغانمى، اليوم الخميس، مع السفير الكندى لدى العراق برونو ساكومانى، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة فى المجال العسكرى.

ووافقت كندا على دعم تسليح القوات العراقية بأحدث المعدات والآليات وزيادة عدد المدربين من القوات الخاصة؛ ليرتفع العدد من 69 إلى 450 جنديا يوزعون على معسكرات التدريب فى العراق.. كما وافقت الحكومة الكندية عل نشر طائرات وتعيين ضباط ارتباط فى وزارة الدفاع العراقية، وأيضاً على وجود المستشار العسكرى فى بغداد للوصول إلى أعلى مستويات التنسيق والعمل جنباً إلى جنب مع القوات العراقية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن السفير الكندى نوه بالتعاون مع العراق ودعمه للقضاء على الإرهاب .. وقال الغانمى " طلبنا من الحكومة الكندية زيادة الدعم والإسناد فى مجال التدريب والتسليح والمشورة".

وأضاف رئيس الأركان العراقى قائلا " إننا نقاتل الجماعات الارهابية بالإنابة عن العالم، ودفعنا الدماء فى مواجهة أشرس هجمة إرهابية عرفها التاريخ"، لافتا إلى دور كندا فى تحقيق الانتصارات على "داعش" من خلال الدعم والإسناد الجوى للقوات المسلحة العراقية.

ودعا الغانمى إلى دعم العراق من أجل مساعدة النازحين فى الأنبار وصلاح الدين ونينوي، وضرورة وضع خطط لتوفير كافة المستلزمات الحياتية لهم.