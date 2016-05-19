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عبد الرحيم على:"كنت حاجز برحلة الطائرة المحطمة وغيرت رأيى فى آخر لحظة"

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عبد الرحيم على:"كنت حاجز برحلة الطائرة المحطمة وغيرت رأيى فى آخر لحظة" عبد الرحيم على:"كنت حاجز برحلة الطائرة المحطمة وغيرت رأيى فى آخر لحظة"
قال عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، إنه كان من المقرر أن يخوض التجربة التى خاضها ركاب طائرة للطيران رقم 804 المنكوبة، ولقى كل ركابها وطاقمها المكون من عشرة أشخاص مصرعهم، مضيفا: " غيرت رأيى فى اللحظة الأخيرة واتصلت بالشركة التى أتعامل معها لتجعل الحجز على رحلة الخميس فى الرابعة عصرا".

وأضاف "على" فى بيان له: "كنت أشعر بالإرهاق والتعب ولم يكن فى استطاعتى أن امكث خارج الفندق متسكعا فى شوارع باريس من الثانية عشرة ظهر الأربعاء حتى الثامنة من مساء نفس اليوم، حيث يتوجب على التواجد بمطار شارل ديجول فى انتظار اقلاع رحلتى".

وتابع عضو مجلس النواب: " ربما كتب لى عمر آخر عندما اتخذت قرارى بالمبيت ليلة أخرى لكى أحزن كثيرا وأفرح كثيرا وأعمل كثيرا من أجل مزيد من الأمل فى حياة أفضل لكل المصريين، رحم الله ركاب الطائرة المنكوبة".

فيما طالب النائب عبد الرحيم على، بتدشين هاشتاج يحمل اسم:" مش هنسافر غير على مصر للطيران"، مضيفا :"أجعلوه هاشتاج تغيظون به أعداء مصر".


>وزارة الطيران: لا صحة للعثور على حطام الطائرة فوق جزيرة كريت اليونانية

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