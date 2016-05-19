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فيديوجراف اللحظات الأخيرة لطائرة مصر المنكوبة من "شارل ديجول" لـ"المجهول"

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فيديوجراف اللحظات الأخيرة لطائرة مصر المنكوبة من "شارل ديجول" لـ"المجهول" فيديوجراف اللحظات الأخيرة لطائرة مصر المنكوبة من "شارل ديجول" لـ"المجهول"
ينشر "اليوم السابع" فيديوجراف، يوضح خط سير طائرة للطيران، التى أقلعت من مطار "شارل ديجول" بالعاصمة الفرنسية باريس إلى القاهرة، واختفت فجر اليوم من على شاشات الرادار، قبل أن يتم التأكد من سقوطها منذ ساعات.

كانت شركة مصر للطيران، أعلنت اختفاء طائرتها القادمة من باريس والتى تحمل رقم MS804 من طراز إير باص A 320، وعلى متنها 59 راكبا، بخلاف طاقمها. ومرت الطائرة على عدة دول قبل دخول المجال الجوى المصرى وهى فرنسا وإيطاليا وكرواتيا واليونان قبل اختفائها قرابة سواحل مصر المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

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مصر 365

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