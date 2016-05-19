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بالصور.. الدفاع المدنى يسيطر على حريق بمنزل فى مدينة الخارجة دون خسائر بشرية

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بالصور.. الدفاع المدنى يسيطر على حريق بمنزل فى مدينة الخارجة دون خسائر بشرية بالصور.. الدفاع المدنى يسيطر على حريق بمنزل فى مدينة الخارجة دون خسائر بشرية
نجحت وحدات الدفاع المدنى بمدينة الخارجة بالوادى الجديد، منذ قليل، فى السيطرة على حريق هائل فى عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق أمام فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، بمدينة الخارجة بالوادى الجديد، وتبين أن صاحب العمارة السكنية هو "عبد الراضى توفيق محمد" موظف ومقيم الخارجة، وأسفر الحريق عن محتويات إحدى الوحدات السكنية بالكامل داخل العمارة دون خسائر بشرية وتحرر محضر بالحريق، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، بلاغاً من إدارة النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل بعمارة سكنية بمدينة الخارجة وتبين نشوب حريق هائل فى عمارة سكنية، مكونة من 3 طوابق بمنطقة البساتين بالقرب من مدافن مدينة الخارجة، حيث اندلع الحريق من أعلى سطح العمارة وامتدت السنة اللهب، حتى الطوابق السفلية بطول العمارة.

تم إخراج الأهالى والأسر من العمارة السكنية، وإطفاء الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده إلى العمارات، والمناطق السكنية المجاورة.

حريق بمنزل فى مدينة الخارجة (1)

حريق بمنزل فى مدينة الخارجة (2)

حريق بمنزل فى مدينة الخارجة (3)

حريق بمنزل فى مدينة الخارجة (4)

حريق بمنزل فى مدينة الخارجة (5)

حريق بمنزل فى مدينة الخارجة (6)

حريق بمنزل فى مدينة الخارجة (7)

حريق بمنزل فى مدينة الخارجة (8)
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