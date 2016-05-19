"صحة المنوفية": تسلمنا جهاز منظار رئوى لمستشفى صدر شبين الكوم

أكدت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أنه تم استلام منظار رئوى بمستشفى صدر شبين الكوم يوم 17/5/2016، ويعد ذلك أول منظار رئوى للأمراض الصدرية واستخراج الأجسام الغريبة بمستشفيات المديرية.

ومن جانبه أكد الدكتور أسامة منصور مدير عام مستشفى الصدر بشبين الكوم، أنه تم استلام المنظار، وذلك تمهيدا لافتتاح قسم المناظير فى المستشفى، بما يتماشى مع سياسة تطوير المستشفى، وسوف يتم عمل دورة تدريبية لجميع السادة الأطباء، بالتعاون مع الدكتور إبراهيم المحلاوى رئيس مجلس إدارة الأمراض الصدرية بالمنوفية.