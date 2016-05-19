ننشر صورا جديدة لضحايا الطائرة المنكوبة من أبناء الغربية

ننشر صورا جديدة لضحايا الطائرة المصرية المنكوبة من أبناء قرية ميت بدر حلاوة التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، وهم الشاب هيثم ديدح وطفلته والتى تحمل الجنسية الفرنسية والشاب خالد علام.

وكان أهالى قرية ميت بدر حلاوة بمركز سمنود فى الغربية، أكدوا أن طائرة مصر للطيران المنكوبة أثناء رحلة عودتها من فرنسا إلى القاهرة، بين ركابها 7 شباب من أبناء القرية كانوا يعملون فى فرنسا وقادمين فى تلك الرحلة.

وحصل "اليوم السابع" على أسماء 7 مصريين من أبناء محافظة الغربية كانوا على متن الطائرة المصرية المنكوبة والتى أقلعت من فرنسا إلى القاهرة، وهم "خالد الطنطاوى 35 سنة متزوج من مصرية ولديه ولد، وخالد عبد الخالق علام -40 سنة- متزوج من فرنسية، وهيثم سمير بديح- 35 سنة- وزوجته المغربية وطفلته 4 سنوات، وخالد نملة، وخالد علام، ومحمد مجدى".

يذكر أن قرية ميت بدر حلاوة من أشهر قرى محافظة الغربية التى يعمل عدد كبير من شبابها فى فرنسا، ويشير أهاليها إلى أنه يوجد شارع بفرنسا أطلق عليه شبابها اسم القرية لكثرة تواجدهم به.

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