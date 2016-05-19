بدء أعمال تعميق المرات الملاحية بميناء الإسكندرية بتكلفة 50 مليون جنيه

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، أن الكراكة البلجيكية المستخدمة فى أعمال التكريك بميناء الإسكندرية "من أكبر أنواع كراكات التكريك فى العالم " بدأت الأمس بعمل جسات للمسطح المائى لميناء الإسكندرية بالكامل.

أضاف الغندور فى بيان للميناء اليوم، أن أعمال التكريك بدأت لتعميق الممرات الملاحية و تأمين حركة السفن بالميناء ومن المتوقع أن تصل الرمال الناتجة من التكريك إلى 2 مليون متر مكعب سيتم استغلالها لبناء رصيف بالميناء.

وأكد اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، أن هذا المشروع سوف ينتهى فى ٦ أسابيع بدلا من ١٢ شهرا طبقا للتعاقد مع الجهة المنفذة مشيراً إلى أن الخطة لن تتوقف على الممرات الملاحية و لكنها ستشمل تطوير و تحديث نجمة الميناء و التى تعتبر أحد العلامات التاريخية إلى جانب منظومة المساعدات الملاحية و الشمندورات فى كافة المداخل المؤدية إلى الأرصفة لتحقيق أعلى معدلات الأمن و السلامة و مواكبة التطورات العالمية فى هذا الشأن.

وأشار بيان الميناء إلى أن أعمال التعميق سوف تصل إلى العمق التصميمى الأصلى وأن ذلك سيؤدى إلى سهولة وسرعة حركة السفن بالميناء ، ويسمح أيضا بدخول السفن العملاقة و مضاعفة عدد الرحلات مما سيؤدى إلى زيادة طاقة التداول للبضائع و الحاويات .ويذكر أن تكلفة المشروع تصل إلى حوالى ٥٠ مليون جنيه .

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