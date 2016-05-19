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"فان كليف أند آربلز" تكشف النقاب عن مجموعة "بوتون دور"

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الخميس 19-05-2016 18:33

في خطوة مستوحاةٍ من تاريخها العريق، تكشف دار "فان كليف أند آربلز" Van Cleef & Arpels النقاب عن مجموعةٍ جديدةٍ من المجوهرات التي تتألق بتصميم دائري غرافيكي مميز، هي مجموعة "بوتون دور" Bouton d'Or. تجمع فيها قطع الألماس مع الذهب وأم اللآلئ، والأحجار الصلبة في ابتكارتٍ جريئةٍ، أثمرت عنها خبرة فريدة لا مثيل لها. من اختيار المواد وصولاً إلى النقوش المجمّعة على نحوٍ معقد، تعكس قطع المجموعة كلّ ما يعرف عن "فان كليف أند آربلز" Van Cleef & Arpels من براعةٍ وامتياز.

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سيدتي