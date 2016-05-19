أوديمار بيغه تُطلق ساعة ROYAL OAK OFFSHORE DIVER في الكويت

أعادت مؤخرًا "أوديمار بيغه" Audemars Piguet افتتاح متجرها الجديد في مجمع الصالحية الراقي في مدينة الكويت وذلك بعد أن خضع للتجديد بالكامل ليعكس أحدث مفهوم للبيع بالتجزئة من ابتكار المُصنّع السويسري العريق.

وقد استُوحيَ تصميم صالة العرض الجديدة من تاريخ أوديمار بيغه وأصولها التي تعود إلى منطقة "فالي دو جو" المعروفة بمهد الساعات السويسرية الفاخرة، وقد ابتكر المُصنّع السويسري التصاميم المُذهلة واستخدم موادًا مثل الخشب، والسنديان، والزجاج لينقل المدعوّين إلى الأجواء الشتوية الساحرة في منطقة الفالي ومناظرها الطبيعية الخلابة.

رحبت عائلة بهبهاني والسيد نيكولا غرزوزي، الرئيس التنفيذي لشركة "أوديمار بيغه" Audemars Piguet في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفريقه بعشاق جمع الساعات الفاخرة في الكويت وممثلي وسائل الإعلام الكويتية حيث تسنّى للجميع فرصة اكتشاف المعرض التاريخي لساعة ـ Royal Oak Offshore منذ بدايتها في عام 1993 حين برزت على ساحة الساعات الفاخرة المحافظة بشكل تقليدي بالإضافة إلى مجموعة Royal Oak Offshore Diver كرونوغراف الجديدة: تتميّز ساعات Royal Oak Offshore Diver كرونوغراف، المتوفرة حصريًا في محلات "أوديمار بيغه" Audemars Piguet، بألوانها الاستثنائية وتصاميمها الجريئة الجديدة. ويبرز عقارب من الذهب الأبيض فوق مينائها الزاهي والشديد التباين بحيث يتوفّر بأربعة ألوان مُشعّة هي اليوسفي، والأخضر، والأصفر، والأزرق. وقد تم إبراز مؤشر وظيفة الغوص المُضيء من أجل تسهيل القراءة على عمق يصل حتى 300 متر.