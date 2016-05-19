شخصان جديدان يطالبان بنصيبهم في تركة المغني «برنس»

طلب شخصان جديدان يزعمان أنها من أقارب المغني الراحل برنس روجر، بنصيب من تركته.

ورفع محامو بريانا نيلسون، التي ذكرت وثائق قضائية أنها ابنة شقيق “برنس” نجم موسيقى البوب الراحل، وابنتها البالغة من العمر 11 عامًا، وذكرت بالحرفين الأولين من اسمها وهما “في.إن” طلبًا أمام محكمة في مينيسوتا يزعم أنهما من ورثة برنس. حسبما أفاد موقع أخبار مصر.

قالت “نيلسون”، وابنتها أنهما من أقارب برنس الذي ولد باسم برنس روجرز نيلسون وأنهما ابنة وحفيدة أخيه غير الشقيق دوين نيلسون الذي رأس في السابق الفريق الأمني لبرنس وتوفي في عام 2011.

ويدل التحرك القضائي على أن دوين نيلسون حذف من قائمة تضم ستة أخوة أشقاء وغير أشقاء ذكروا في عريضة الوصية الأصلية التي رفعتها تيكا نيسلون أخت برنس في أواخر أبريل .

وإن لم يكن برنس ترك وصية أو أولاد كما زعمت تيكا فإن تركته وفقا لقوانين مينيسوتا ستوزع بالتساوي على إخوته وأخواته والأبناء الأحياء لإخوته المتوفين.

وتقدر ثروة “برنس روجر” من أعماله الموسيقية بأكثر من 500 مليون دولار.