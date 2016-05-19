بالفيديو – خطاب تاريخي من مدرب تولوز للاعبيه ليحثهم على البقاء في الدوري الفرنسي

قام المدير الفني لفريق تولوز باسكال دوبراز بإلقاء خطابا تاريخيا على لاعبيه قبل المباراة الأخيرة في الدوري الفرنسي يحثهم فيها على البقاء في المسابقة وعدم الهبوط.

وعلى طريقة الفيلم الأمريكي الشهير "Any Given Sunday" وخطاب الفنان الشهير ألباتشينو الذي كان يحث فريقه فيه على العودة للانتصارات، لجأ المدرب الفرنسي لنفس الطريقة.

وكان تولوز يحتاج للفوز في المباراة الأخيرة في الدوري الفرنسي على حساب أنجيه كي يضمن البقاء في الدوري وإلا فالهبوط سيكون مصيره.

وبعد إلقاء خطابه الحماسي فاجأ المدرب لاعبيه بتسجيل فيديو لعائلاتهم وهم يطالبونهم بالانتصار والبقاء في الدوري، ليدخل أعضاء الفريق في نوبة من البكاء.

وكل ما يلي على لسان مدرب تولوز باسكال دوبراز.

"أنتم تستحقون البقاء.. أنتم تستحقون البقاء لشهرين ونصف كنت أخبركم بأنكك ستبقون في الدوري".

"المشكلة ليست في إنني سأبدو كشخص غبي أم لا، الأمر كله هو لمعرفة إذا كان لديكم العقلية والإمكانيات الفنية والبدنية لضمان البقاء".

"لذا فإنكم إن كان لديكم تلك الإمكانيات فنحن نحتاجها اليوم ليس للأمس أو للمستقبل، الأمر المتبقي حاليا هو بذل أقصى ما لدينا قبل الذهاب إلى الأجازة".

"في هذه اللحظة الأخيرة ماذا يذكركم هذا الأمر؟ في اللحظة الأخيرة نحن ندفع أنفسنا للأمام".

"لقد لاحظت إنني لست الشخص الوحيد الذي يحبكم هناك الكثيرين أيضا، الجمهور أيضا يحبكم لقد هاجمكم قليلا ليظهرون حبهم لكم".

"الآن أهم شيء هو ما سنقوم بمشاهدته معا لأنه من المؤكد ما سنراه لا يمكن إنكاره ما سنراه هو من أشخاص يحبونكم كثيرا وسيرونكم الليلة وغدا عندنا تعودون إلى منازلكم كي يحتضونكم".

"لذا سنشاهد هذا الفيديو سويا وإذا غادر أي منكم هذه الغرفة بعد رؤية ذلك التسجيل وأبلغني بعدم اقتناعه بأننا لا يمكننا البقاء في الدوري وأنه لا يستطيع فتح هاتفه بين شوطي المباراة لأننا لن يكون لدينا لحظة ضعف".

"نحن نعتمد على أنفسنا للبقاء اصغوا إلي بشكل كامل هذه هي حياتكم".

أما التالي فكانت رسائل عائلات اللاعبين لهم.

"اذهبوا وانتصروا على أنجيه أنا واثق من قدرتكم على الفوز".

"هذه رسالة صغيرة لنرسل لكم دعمنا ونعرف إنكم قادرون على البقاء قبلاتنا لكم.. هيا يا تولوز".

"نحن نؤمن بكم حققوا الانتصار اليوم هيا يايا هيا يا والدي".

واختتم المدرب الفرنسي حديثه مجددا.

"في نهاية المباراة ستكونون أبطالا وستكونون مسؤولين عن بقاء الفريق في الدوري"

"مباراة جيدة لكم جميعا".

أما المباراة فلم تقل أحداثها دراما عن الخطاب فسجل أنجيه صاحب الأرض هدفا مبكرا وأضاع تولوز فرصة تسجيل التعادل بعد إهدار ركلة جزاء.

وعدل تولوز النتيجة لكن بعد أربع دقائق فقط سجل أنجيه هدف التقدم.

لكن نجح تولوز في تسجيل هدفين في الدقيقتين 79 و80 ليحققوا الانتصار وضمان البقاء في الدوري الفرنسي.

خطاب المدير الفني لتولوز

أهداف مباراة تولوز وأنجيه