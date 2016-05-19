بعد يوم واحد من اكتشاف إصابته بالسرطان.. قائد فرانكفورت أساسيا في مباراة تحديد الهبوط

بعد يوم واحد من إعلان إصابته بورم سرطاني خبيث، أبى ماركو روس إلا وأن يكون متواجدا في تشكيل إينتراخت فرانكفورت الأساسي في مباراته المصيرية أمام نورينبيرج في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس.

بدأت القصة حين خضع صاحب الـ 30 عاما لفحص دوري للكشف عن المنشطات، وأثبت الكشف ارتفاع معدلات هورمون النمو بعينة اللاعب، لكن لجنة المنشطات أكدت أنها تشك في إصابة اللاعب بمرض ما وليس تناولا للمنشطات.

فرانكفورت أخضع لاعبه لمزيد من الفحوصات لمعرفة حقيقة مرضه، ليخرجوا مساء أمس الأربعاء ويعلنوا إصابة قائدهم بورم سرطاني في مكان بجسده لم يعلنوه بعد.

ماركو روس الذي تدرج في فرق الناشئين بالنادي الألماني ويلعب في صفوفهم منذ عام 2004 فلم يخرج سوى لموسمين قضاهما مع فولفسبورج قبل أن يعود لبيته من جديد، أبى أن يؤثر الخبر الصادم على تركيزه.

ألقى بهمومه جانبا وقرر البقاء بجانب فريقه، ماركو روس في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة نورينبيرج في مباراة تحديد موقف فريقه من البقاء بالدوري الممتاز أو الهبوط بعد أن حصل على الموافقة الطبية من الجهاز الطبي للنادي.

ماركو روس ورفقائه سيلاقون نورينبيرج، الفريق الآمل للعودة إلى الدوري الممتاز من جديد في مباراتين ذهابا وإيابا، والمنتصر فيهما سيكون متواجدا بالدوري الألماني الممتاز في الموسم المقبل.

ومباراة روس تلك قد تكون الأخيرة له إن أثر مرضه على مسيرته، أو على الأقل فبمجرد انتهاء تلك المباراة وبداية خضوعه للعلاج، سيضطره ذلك للابتعاد عن كرة القدم لفترة طويلة..