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أردوغان وأوباما يناقشان الحاجة لإضعاف “داعش” والتعاون ضد “العمال الكردستاني”

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أردوغان وأوباما يناقشان الحاجة لإضعاف “داعش” والتعاون ضد “العمال الكردستاني” أردوغان وأوباما يناقشان الحاجة لإضعاف “داعش” والتعاون ضد “العمال الكردستاني”

اردوغان

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي باراك أوباما الأزمة في سوريا والجهود المبذولة لهزيمة جهاديي تنظيم “داعش”، وكذلك محاربة تركيا لمسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور.

وذكرت صحيفة “حريات” التركية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس أن الرئيسين تحدثا هاتفيا لأكثر من ساعة، ونقلت عن مكتب الرئاسة التركي قوله إن “أردوغان وأوباما اتفقا على أن هناك حاجة ملحة لعرض الجهود المشتركة لغرض إضعاف وقهر داعش وضمان القضاء على قدرتها على شن هجمات إرهابية في تركيا وأوروبا وغيرها من المناطق”.

وأضاف المكتب الرئاسي التركي أن “الزعيمين لفتا الانتباه إلى أهمية التعاون الدولي في ضمان استمرارية وقف إطلاق النار في سوريا وإحراز تقدم في عملية الانتقال السياسي”.

من جانبه، قال البيت الأبيض – في بيان عقب المكالمة الهاتفية – إن “الزعيمين ناقشا فرص تعميق التعاون في مكافحة جميع الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني. وفي هذا السياق، شدد الرئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة بأمن تركيا كحليف في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)”.

وشهد جنوب شرق تركيا في الفترة الأخيرة اشتعال النزاع بين قوات الأمن التركية وحزب العمال الكردستاني. واستبعد أردوغان، الذي ترأس عملية السلام بين الدولة وحزب العمال الكردستاني العودة إلى المفاوضات، وتعهد بسحق الجماعة المسلحة.

أ ش أ

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