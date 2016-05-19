نشرة ONA للفضائيات| هاني شاكر في مشروع تخرج ..”الحياة” تنفي بيعها..عصام الأمير مساعداً لـ”الثقافة”

تنشر وكالة« ONA»، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

حصلت وكالة ONA على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1309 لسنة 2016، بشأن تعيين عصام الأمير مساعدا لوزير الثقافة لمدة عام..للمزيد

يقدم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، برنامج “خط الخير”، على “راديو مصر” خلال شهر رمضان، من إنتاج شركة “راديو وان”…للمزيد

أجرى طلاب مشاريع التخرج بشعبة صحافة بجامعة حلوان، عددًا من الحوارات الصحفية مع عدد من الشخصيات العامة، ورجال الدولة..للمزيد

نفت إدارة قنوات الحياة، جملةً وتفصيلًا ما حاول البعض ترويجه خلال الأيام القليلة الماضية، حول بيع القناة، أو دخول مساهمين جدد في ملكيتها.. للمزيد

تحل الفنانة عبير صبري، اليوم الخميس، ضيفة علي برنامج «محطة النجوم»، مع الاعلامية هند رضا ، علي إذاعة «نجوم إف. إم»، في الساعة الثامنة مساءا ..للمزيد