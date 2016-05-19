أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح «أزيرا» الجديدة في الشرق الأوسط -
«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وثائقي في الجول - شوبير عن مباراة روما: الأهلي يستحق أن يلعب في دوري أفضل

Google+ Print
وثائقي في الجول - شوبير عن مباراة روما: الأهلي يستحق أن يلعب في دوري أفضل وثائقي في الجول - شوبير عن مباراة روما: الأهلي يستحق أن يلعب في دوري أفضل

"سأقول جملة لكن أتمنى ألا يفهم الناس رأيي بشكل خاطئ.. الأهلي يستحق أن يلعب في دوري أفضل".. هكذا يؤمن القائد السابق للنادي الأحمر ولمنتخب أحمد شوبير.

مقدم البرامج الرياضية الشهير شارك في فيلم FilGoal.com مع شركة 7 عن حكاية موقعة الأهلي وروما في 2002 والتي علق عليها في التلفزيون المصري.

شاهد الفيلم:

وتحدث شوبير عن حكاية المباراة مفصحا: "بكل صراحة أحب التعليق على اللقاءات التي يكون فيها الأهلي فائزا".

وكل ما يلي يرد على لسان شوبير..

قلق

"كنت قلقا من التعليق على المباراة لأن الأهلي قبلها كان قد سقط في لقاء أو اثنين".

"نتائج الأهلي جعلتني أشعر أن المدرجات ستكون خافية في مباراة روما. لكني بدأت أدرك أهمية اللقاء مع ازدياد عدد الأسئلة عن وجود التذاكر".

"جلست أسبوعا كاملا أو يزيد أستعد للمباراة. أدرس كل شيء عن روما لدرجة أني قضيت يومين كاملين مع صديق لي يجيد الإيطالية وله درايا بعالم الكالتشيو".

"مع مرور الوقت كنت سعيدا للغاية بالأجواء وامتلاء الملعب عن أخره، حتى جاءت لحظة جميلة مع هتاف الجماهير (الحقهم يا توتي)".

"الجمهور المصري خفيف الظل. وجاء الهتاف مع غياب توتي وتقدم الأهلي في النتيجة".

"ثم احتسب الحكم جمال الغندور ركلة جزاء أراها غير صحيحة".

"كابتن جمال من أفضل حكام مصر. لكنه يحب إثارة الجدل وأن يكون اسمه مثار حديث، وقد نجح في ذلك بدليل أننا نتحدث لليوم عن ركلة الجزاء المحتسبة لصالح باتستوتا على عصام الحضري".

وأتم "المباراة كانت ناجحة ومميزة. وفي الحقيقة سأقول جملة لكن أتمنى ألا يفهم الناس رأيي بشكل خاطئ.. الأهلي يستحق أن يلعب في دوري أفضل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم