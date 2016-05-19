وثائقي في الجول - شوبير عن مباراة روما: الأهلي يستحق أن يلعب في دوري أفضل

"سأقول جملة لكن أتمنى ألا يفهم الناس رأيي بشكل خاطئ.. الأهلي يستحق أن يلعب في دوري أفضل".. هكذا يؤمن القائد السابق للنادي الأحمر ولمنتخب مصر أحمد شوبير.

مقدم البرامج الرياضية الشهير شارك في فيلم FilGoal.com مع شركة 7 عن حكاية موقعة الأهلي وروما في 2002 والتي علق عليها في التلفزيون المصري.

شاهد الفيلم:

وتحدث شوبير عن حكاية المباراة مفصحا: "بكل صراحة أحب التعليق على اللقاءات التي يكون فيها الأهلي فائزا".

وكل ما يلي يرد على لسان شوبير..

قلق

"كنت قلقا من التعليق على المباراة لأن الأهلي قبلها كان قد سقط في لقاء أو اثنين".

"نتائج الأهلي جعلتني أشعر أن المدرجات ستكون خافية في مباراة روما. لكني بدأت أدرك أهمية اللقاء مع ازدياد عدد الأسئلة عن وجود التذاكر".

"جلست أسبوعا كاملا أو يزيد أستعد للمباراة. أدرس كل شيء عن روما لدرجة أني قضيت يومين كاملين مع صديق لي يجيد الإيطالية وله درايا بعالم الكالتشيو".

"مع مرور الوقت كنت سعيدا للغاية بالأجواء وامتلاء الملعب عن أخره، حتى جاءت لحظة جميلة مع هتاف الجماهير (الحقهم يا توتي)".

"الجمهور المصري خفيف الظل. وجاء الهتاف مع غياب توتي وتقدم الأهلي في النتيجة".

"ثم احتسب الحكم جمال الغندور ركلة جزاء أراها غير صحيحة".

"كابتن جمال من أفضل حكام مصر. لكنه يحب إثارة الجدل وأن يكون اسمه مثار حديث، وقد نجح في ذلك بدليل أننا نتحدث لليوم عن ركلة الجزاء المحتسبة لصالح باتستوتا على عصام الحضري".

وأتم "المباراة كانت ناجحة ومميزة. وفي الحقيقة سأقول جملة لكن أتمنى ألا يفهم الناس رأيي بشكل خاطئ.. الأهلي يستحق أن يلعب في دوري أفضل".