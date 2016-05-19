مران الزمالك - تدريبات خاصة لباسم مرسي بالتعاون مع الشناوي

أدى باسم مرسي مهاجم الزمالك تدريبات خاصة على هامش مران الفريق يوم الخميس استعدادا للقاء مصر للمقاصة يوم الأحد في الدوري المصري.

واعتمد محمد حلمي المدير الفني للزمالك على إيمانويل مايوكا أساسيا في مبارايات الفريق الأخيرة بينما يدفع بباسم بديلا في الشوط الثاني بشكل دائم.

وخاض باسم مرسي تدريبا منفردا بالتسديد على المرمى في وجود أحمد الشناوي حارس الفريق العائد من الإصابة.

وحرص حلمي على الوقوف في المران لمتابعة باسم مرسي.

ويهدف الجهاز الفني لتجهيز باسم مرسي بالشكل الأمثل للفترة المقبلة لمعاونة مايوكا في هجوم الزمالك.

وأحرز باسم مرسي ثلاثة أهداف في الدوري المصري حتى الآن خلال 22 ظهور بالمسابقة.