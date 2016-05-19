وثائقي في الجول - لاعبان سابقان من الأهلي يكشفان: روما طلب التعاقد معنا

أداء إبراهيم سعيد مدافع الأهلي السابق في رقابة الثنائي العظيم في هجوم روما جابريل باتستوتا وفيتشينزو مونتيلا جذب إطراء كبير نحو النجم المصري من فابيو كابيللو المدير الفني الإيطالي الشهير.

وقال إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق وزميله في هذا الجيل محمد عمارة إن نادي روما أبدى اهتمامه بضمها بعد مباراة الفريقين في 2002.

سعيد وعمارة شاركا في فيلم FilGoal.com مع شركة 7 عن حكاية موقعة الأهلي وروما في 2002 والتي لعبها الثنائي.

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وحكى إبراهيم سعيد قائلا: "صحيح أن فرانشيسكو توتي غاب عن روما لكن كل لاعب في التشكيل الذي واجه الأهلي سنة 2002 كان فريقا بمفرده".

وأضاف "جابريل باتستوتا وفيتشينزو مونتيلا كانا يقودان هجوم روما وهما طبعا من الأسماء العظيمة".

وأردف "في رقابة مونتيلا ضربته بالكوع في إحدى الكرات وربما كسرت أنفه. لكني لم أقصد طبعا".

وأكمل "كنت سعيدا خاصة أني سجلت هدفا جميلا في مرمى روما".

وشدد "بعد المباراة طلب نادي روما التعاقد معي بعد إشادة من مدرب الفريق فابيو كابيللو".

وأتم "فقط للأسف طلب الأهلي رقما كبيرا ولم يوافق على رحيلي".

وتحدث عمارة كذلك مفصحا "لعبت مباراة نموذجية على أفضل ظهير أيمن في العالم، ماركوس كافو".

وأتم "بعد اللقاء جس روما نبض الأهلي للتعاقد معي. لكن النادي رفض ذلك لأني كنت عائدا للتو من رحلة احتراف في ألمانيا".