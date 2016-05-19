أحمد حسن يوجه رسالة لحسام غالي وأسامة نبيه عبر في الجول

وجه أحمد حسن قائد منتخب مصر ولاعب الأهلي والزمالك السابق رسالة لحسام غالي لاعب الفراعنة ومدرب الفريق العام أسامة نبيه في أعقاب الأزمة التي حدثت بينهما.

الأزمة مشتعلة بين الجهاز الفني وقائد الأهلي الذي لن ينضم على الأغلب لقائمة مباراة تنزانيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

وأكد هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحادين الإفريقي والدولي والمشرف العام على منتخب مصر أنه سيعقد جلسة مع المدير الفني للفراعنة هيكتور كوبر يوم الجمعة للوصول لحل لتلك الأزمة.

وتحدث أحمد حسن لـFilGoal.com قائلا:"ما حدث أحزنني كثيرا فهو غير مقبول من الجميع ومن كل الأطراف فمنتخب مصر أهم منا جميعا".

وأضاف اللاعب الملقب بالصقر"مع الأسف فالأزمة تحولت إلى صراع بين الأهلي والزمالك، على الرغم من أن سر نجاح المنتخب دائما هو البعد عن أي انتماء حينما ترتدي قميصه".

وواصل لاعب أندرلخت السابق حديثه موجها رسالة لأسامة نبيه قائلا:"لو حديث غالي عن عدم رغبتك في ضمه صحيح فهذا الأمر خاطئ".

وأردف"عصام الحضري على سبيل المثال لم ينضم للمنتخب لعدة سنوات ولكنه عاد مجددا والآن من أعمدة الفريق، لذا فمن الوارد أن تحتاج غالي في المستقبل".

وأكمل لاعب الإسماعيلي السابق"يجب ألا تكون هناك تصريحات على الملأ عن سبب استبعاد أي لاعب أو أن تقول أنك لا تحتاج له في المستقبل".

وتابع أحمد حسن حديثه موجها رسالة لحسام غالي"أنا أعرف أنك لديك العديد من المميزات ورغبتك الدائمة في الانتصار وأن عصبيتك في بعض الأحيان تكون لخوفك على الفريق".

وأضاف"لكن هناك بعض الأشخاص لا يفهمون ذلك فيجب عليك أن تتحلى بالهدوء أكثر فأنت اسم كبير ولاعب كبير".

وأتم الصقر موجها رسالة للثنائي معا"يجب أن تحل المشكلة داخل الغرف المغلقة بشكل سريع وحسام مع عدم الإعلان عن أي تفاصيل مما حدث خلال تلك الجلسة فالمنتخب يتضرر كثيرا مما يحدث حاليا".