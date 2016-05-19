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كرة يد - ممدوح هاشم لـ في الجول: قرار الاحتراف لا رجعة فيه.. والزمالك بيتي دائما

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كرة يد - ممدوح هاشم لـ في الجول: قرار الاحتراف لا رجعة فيه.. والزمالك بيتي دائما كرة يد - ممدوح هاشم لـ في الجول: قرار الاحتراف لا رجعة فيه.. والزمالك بيتي دائما

أكد محمد ممدوح هاشم لاعب دائرة فريق الزمالك لكرة اليد أن قرار خوض تجربة الاحتراف في فريق إكس آن بروفونس الفرنسي نهائيا.

ويسعى الزمالك لإقناع هاشم بالعدول عن فكرة الاحتراف الأوروبي والاستمرار في الفترة المقبلة بعد أن قضى اللاعب موسما ناجحا عقب عودته من تجربة مع الجيش القطري وحصد أربع ألقاب.

وقال هاشم لـFilGoal.com يوم الخميس: "أشكر الزمالك على تمسكهم بي.. لكني أرغب في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي".

وأضاف "أحب أن ألعب في أوروبا وأكرر ما فعله والدي الذي احترف في أوروبا.. هذه فرصة لا تتكرر كثيرا مع فريق واعد يهدف للمشاركة في دوري أبطال أوروبا".

وتابع "وضعت بندا في عقدي يسمح لي بالرحيل بالتراضي دون شرط جزائي إذا أردت في أي وقت.. ومن الوارد ألا أشعر بالارتياح فأعود لبيتي دائما وهو الزمالك".

"نجم الفريق جيروم فرنانديز أحد النجوم العالمية في صفوفه حاليا وسيدربني الموسم المقبل وقد طلبني بالاسم.. وهذا شيء نادر ما يحدث".

"حاليا نستعد للدخول في معسكر منتخب ثم أسافر للخضوع للكشف الطبي قبل العودة لخوض الأولمبياد ومن ثم السفر للانتظام مع الفريق".

وأتم هاشم "أود التأكيد على أنني تحت أمر الزمالك في أي وقت، فهو بيتي دائما وأبدا وسأخرج منه دون مشاكل أو غضب أحد مني لأننا في النهاية أكثر من أهل".

وسيعقد الجهاز الفني بقيادة أيمن صلاح اجتماعا أخيرا مع هاشم قبل إعلان الموقف النهائي للاعب.

حوار في الجول – ممدوح هاشم: هذه آخر فرصة لاحترافي.. ولن أرحل قبل تتويج الزمالك بالسوبر وإفريقيا

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فيديو اليوم السابع

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