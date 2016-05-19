وثائقي في الجول - إبراهيم سعيد عن أحلى لقطات مباراة روما: الكرة تحب ' الصايع '

أجمل مشهد في مباراة الأهلي وروما التي فاز فريق الشياطين الحمر بها كانت "الكوبري" الذي فتحه حسام غالي باسمه بين قدمي بيب جوارديولا نجم النادي الإيطالي آنذاك والمدير الفني الشهير حاليا.

عن تلك اللقطة تحدث إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق والذي شارك في المباراة، وذلك مع نجوم الفريق الأحمر الذين سجلوا مع FilGoal.com وشركة 7فيلما وثائقيا عن هذا اللقاء.

شاهدوا الفيلم:

وقال إبراهيم سعيد عن لقطة "كوبري" غالي لجوارديولا: "كرة القدم تحب اللاعب (الصايع)".

وعقب محمد عمارة "حسام غالي من اللاعبين الذين يحبون إمتاع الجماهير بتلك الكرات الصعبة".

وأضاف أحمد شوبير قائد الأهلي والمنتخب الأسبق "أن يفكر حسام غالي بهذا الشكل ويضع وهو في هذا السن كرة من بين قدمي جوارديولا بتلك الطريقة أمر رائع. لقد خطف أعيننا منذ ذلك الحين".

وكشف أحمد بلال مهاجم الأهلي في المباراة "تدربت كثيرا مع غالي على أن يمرر لي على حدود منطقة الجزاء. أتسلم الكرة وأدخل لعمق الملعب للتصويب. وقد نجحنا بفضل هذا التدريب".

غالي مرر الكرة لبلال الذي صوب الكرة ليتصدى لها الحارس وترتد. وسجلها إيفيلينو في الشباك المكشوفة أمامه.