مصادر عسكرية يونانية تنفى العثور على حطام بألوان مصر للطيران

قالت مصادر عسكرية يونانية، إن الأجسام التى عثرت عليها اليونان طافية بالبحر المتوسط فى عمليات البحث عن طائرة شركة مصر للطيران المفقودة، منذ الساعات الأولى من صباح، اليوم الخميس، ليست باللونين الأزرق والأبيض.

كان السفير المصرى فى باريس، قال فى وقت سابق إن السلطات اليونانية أبلغت السفارة المصرية فى اليونان، أنها عثرت على حطام يشبه اللونين الأبيض والأزرق لشركة مصر للطيران.

وقال متحدث باسم الجيش اليونانى، "لم نعثر على مثل هذه الأجسام، وفى وقت سابق اليوم قالت مصادر عسكرية يونانية إن أجساما عثر عليها طافية على مسافة 230 ميلا جنوبى جزيرة كريت تشمل ما بدا أنها قطع بلاستيكية باللونين الأبيض والأحمر وسترات نجاة.

سفير مصر بفرنسا: اليونانيون عثروا على حطام باللونين الأبيض والأزرق

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