إسرائيل تقرر فتح معبر "كرم أبو سالم" استثنائيا غدا لإدخال وقود لغزة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى فتح معبر "كرم أبو سالم" التجارى، جنوب شرق قطاع غزة بشكل استثنائى غدا الجمعة، لضخ محروقات إلى القطاع.

وقال رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود فى السلطة الفلسطينية، نظمى مهنا فى تصريح صحفى اليوم إن الجانب الإسرائيلى أبلغنا بموافقته على فتح معبر كرم أبو سالم التجارى استثنائيا غدا لإدخال المحروقات.

ويعتبر معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وتغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع وخلال فترات الأعياد اليهودية.