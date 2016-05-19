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بالصور.. مضيفة الطائرة المنكوبة تتنبأ بنهاية حياتها على فيس بوك

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بالصور.. مضيفة الطائرة المنكوبة تتنبأ بنهاية حياتها على فيس بوك بالصور.. مضيفة الطائرة المنكوبة تتنبأ بنهاية حياتها على فيس بوك
لم تكن تعرف المضيفة سمر عز الدين أنها ترسم نهايتها فى الحياة، وتنبأت أن نهايتها ستكون بهذا الشكل الذى رسمته لنفسها، عندما وضعت صورة لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى 26 سبتمبر 2014، تظهر سمر وهى تسحب حقيبتها أمام البحر وفى خلفية الصورة طائرة غارقة فى وسط البحر، وهو ما حدث تماما صباح اليوم الخميس، عندما سقطت طائرة للطيران قرابة السواحل اليونانية فى البحر المتوسط.

صفحة الطيران المدنى على فيس بوك، نعت المضيفة الراحلة، وعلقت على صورة المضيفة، قائلة: "المضيفة سمر عز الدين، مضيفة طائرة مصر للطيران بعد ما استلمت وظيفتها من سنة ونصف بالظبط حطت الصورة دى بروفايل على أكاونت الفيس بوك، صورة مضيفة بلبس الشغل ماسكة شنطة وماشية فى المياه، وراها فى خلفية الصورة طيارة واقعة فى البحر، حطت الصورة 4 مرات، مرة أول ما استلمت الشغل فى 2014 ومرة فى نصف 2015 ومرة فى يناير اللى فات ومرة فى مارس، كتير كنت بسمع إن اللى بيموت بيكون حاسس قبلها، كأنها كانت عارفة، الله يرحمها ويصبر أهلها".

مضيفة مصر للطيران (1)

مضيفة مصر للطيران (2)

مضيفة مصر للطيران (3)

مضيفة مصر للطيران (4)

مضيفة مصر للطيران (5)

مضيفة مصر للطيران (6)

مضيفة مصر للطيران (7)
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