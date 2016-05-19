اليونان تقلص البحث عن الطائرة المصرية بعد العثور على أجسام بمياه مصر

قال مصدران بالحكومة اليونانية اليوم الخميس إن اليونان ستقلص عمليات البحث والإنقاذ عن الطائرة المصرية المفقودة بعد العثور على أغراض يعتقد أنها من الطائرة فى مياه تحت الولاية القانونية المصرية.

كانت اليونان قد نشرت فرقاطة وطائرات فى المنطقة الواقعة جنوبى جزيرة كارباثوس بعدما اختفت الطائرة وعلى متنها 66 شخصا من على شاشات الرادار الليلة الماضية فى المجال الجوى المصرى بعد دقائق من مغادرتها المجال الجوى لليونان. وستبقى السلطات اليونانية على طائرة نقل بالمنطقة.

وجرى العثور على قطع بلاستيكية وسترتى نجاة فى البحر على مسافة 370 كيلومترا جنوبى جزيرة كريت. وقال مصدر بوزارة الدفاع اليونانية إن كل الأجسام التى عثر عليها تقع فى نطاق الولاية القانونية المصرية.

كانت السلطات اليونانية قالت فى وقت سابق إن الطائرة انحرفت بزاوية 90 درجة إلى اليسار ثم دارت 360 درجة فى الاتجاه العكسى مع سقوطها من ارتفاع 37 ألف قدم إلى 15 ألف قدم قبل اختفائها من شاشات الرادار.

التليفزيون اليونانى: العثور على حطام طائرة مصر للطيران جنوبى جزيرة كارباثوس

اليونان وفرنسا وانجلترا وقبرص وإيطاليا تعاون الجيش فى البحث عن الطائرة

وزير الطيران فى مؤتمر صحفى عالمى: الحديث عن عطل فنى وراء اختفاء طائرة مصر للطيران كلام فاضى.. ولا نستبعد فرضية العمل الإرهابى.. والرئيس وجه بالاعتماد على الحقائق وليس التنبؤات

وزارة الطيران: لا صحة للعثور على حطام الطائرة فوق جزيرة كريت اليونانية

سجل حوادث الرحلات الجوية فى مصر.. مصرع 952 شخصًا فى 11 حادثة طيران.. إسرائيل تسقط أول طائرة فى سيناء.. وتفجير طائرة "البطوطى" ووفد عسكرى الأكثر غموضا.. وسقوط الطائرة الروسية فى شرم الشيخ الأبرز

وزير الدفاع يتلقى اتصالا من نظيره اليونانى للتنسيق حول البحث عن الطائرة المصرية