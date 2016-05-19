محققون فرنسيون ومستشار تقنى لشركة ايرباص يصلون القاهرة مساء اليوم

أعلن وزير الدولة الفرنسى لشؤون النقل آلان فيداليس الخميس أن ثلاثة محققين فرنسيين ومستشارا تقنيا من إيرباص سيتوجهون إلى القاهرة للمشاركة فى التحقيقات حول فقدان طائرة "ايرباص ايه320" التابعة لشركة مصر للطيران فى طريقها من باريس إلى العاصمة المصرية.

ويعمل المحققون الثلاثة فى مكتب التحقيق والتحليل الفرنسى، المسئول عن التحقيقات الأمنية لدى الطيران المدنى الفرنسى، وسيغادرون باريس مساء الخميس إلى القاهرة.

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