العالم يتضامن مع مصر بعد حادث الطائرة المنكوبة بهاشتاج PrayForMS804

أثار حادث الطائرة المصرية المنكوبة، التى وقعت على سواحل البحر المتوسط، فجر اليوم الخميس، تضامناً عالمى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ودشن مرتادو الموقع من جميع أنحاء العالم هاشتا "PrayForMS804".

وتضمن الهاشتاج الدعاء بالرحمة والمغفرة لطاقم الطائرة والركاب، وأن يلهم الله أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، مجددين ثقتهم فى شركة مصر للطيران، ومطالبين الجميع بالوقوف صفاً واحداً أمام هذه الكارثة.

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