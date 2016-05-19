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البيت الأبيض: من السابق لأوانه معرفة سبب تحطم الطائرة المصرية

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البيت الأبيض: من السابق لأوانه معرفة سبب تحطم الطائرة المصرية البيت الأبيض: من السابق لأوانه معرفة سبب تحطم الطائرة المصرية
قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن التحقيق جار فى تحطم طائرة شركة للطيران فوق البحر المتوسط، وإن من السابق لأوانه تحديد سبب الحادث.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، فى بيان صحفى "من السابق لأوانه تحديد سبب الكارثة بشكل قاطع، التحقيق جار وسيدرس المحققون كل العوامل المحتملة التى ربما ساهمت فى التحطم، وأضاف أن الولايات المتحدة قدمت التعازى لأسر الضحايا وعرضت على السلطات المعنية بالتحقيق المساعدة فى الحادث.

واختفت الطائرة وهى من الطراز ايرباص إيه-320 من على شاشات الرادار خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة جنوبى جزيرة كريت اليونانية وعلى متنها 66 شخصا فى الساعات الأولى من صباح الخميس.
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>التليفزيون اليونانى: العثور على حطام طائرة مصر للطيران جنوبى جزيرة كارباثوس

اليونان وفرنسا وانجلترا وقبرص وإيطاليا تعاون الجيش فى البحث عن الطائرة

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وزارة الطيران: لا صحة للعثور على حطام الطائرة فوق جزيرة كريت اليونانية

سجل حوادث الرحلات الجوية فى مصر.. مصرع 952 شخصًا فى 11 حادثة طيران.. إسرائيل تسقط أول طائرة فى سيناء.. وتفجير طائرة "البطوطى" ووفد عسكرى الأكثر غموضا.. وسقوط الطائرة الروسية فى شرم الشيخ الأبرز

وزير الدفاع يتلقى اتصالا من نظيره اليونانى للتنسيق حول البحث عن الطائرة المصرية
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مصر 365

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