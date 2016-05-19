ديلى ميل: مخابرات فرنسا حذرت من عمل إرهابى قبل حادث الطائرة المصرية بأسبوع

نشر موقع "دايلي ميل" البريطاني تقريرًا عن الطائرة المصرية المختفية أثناء عودتها من باريس إلى القاهرة، وقالت إن رئيس المخابرات الفرنسية أرسل رسالة تحذير إلى مصر مفادها أنها "مستهدفة بوضوح من جماعة داعش الارهابية" قبل أسبوع من حادثة طائرة مصر للطيران التي وقعت فجر اليوم الخميس.

وقال باتريك كالفار، رئيس وكالة الاستخبارات الفرنسية، لـ لجنة الدفاع الوطني البرلمانية في فرنسا يوم 10 مايو أن جماعة داعش الارهابية تخطط لشن هجوم ارهابي جديد.

وأكد رئيس المخابرات الفرنسية لصحيفة "ذا لوكال" الفرنسية على أن فرنسا تواجه شكلًا جديدًا من الهجمات الارهابية، متمثلة في حملة ارهابية ممنهجة من خلال الأجهزة المتفجرة في أماكن متعددة بها تجمعات كبيرة، الهدف منها خلق مناخ من الرعب في الأماكن العامة.

طائرة مصر للطيران MS804 اختفت في البحر المتوسط وعلى متنها 66 راكب وسط تقارير تقول إن مقصورة القيادة شوهدت وهي تحترق في السماء.

وقالت وزارة الطيران المدني المصرية إن الطائرة كان على متنها 15 راكب فرنسي، وراكب واحد بريطاني، وعلى الأغلب سقطت في البحر المتوسط.

سبب حادثة طائرة مصر للطيران مازال مجهولًا وسط معلومات من وسائل اعلام يونانية تقول إن الطائرة انحرفت في الهواء عن مسارها ثم سقطت إلى البحر مباشرة.

حادثة طائرة مصر للطيران تأتي بعد سقوط الطائرة الروسية في صحراء سيناء التي راح ضحيتها 224 قتيل، والتي أعلنت فيما بعد داعش مسؤوليتها عن الحادث.

وقد استهدفت فرنسا مرتين العام الماضي بهجمات شارل آبدو في شهر يناير، وهجمات باريس في شهر نوفمبر، ورفعت قوات الأمن الفرنسية حالة التأهب القصوى.

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