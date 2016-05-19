مؤتمر"السموم الإكلينيكية": طفل من بين كل 3 معرض للبيع.. والسعر 30 دولارا

يختتم اليوم الخميس، المؤتمر السنوى الخامس لقسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة عين شمس، والذى يناقش كل جرائم الأطفال والمسائل القانونية والاجتماعية ودور المجتمع فى التصدى لها، وإعادة تأهيل الطفل مرة أخرى.

وقالت الدكتورة سمر عبد العظيم، أستاذ مساعد كلية طب جامعة عين شمس قسم الطب الشرعى، على هامش فعاليات "المؤتمر هذا العام يناقش مشكلات الأطفال المختلفة من حيث الطب الشرعى والنفسى وطب الأطفال بشكل عام".

وأضافت "شاركنا اليوم إحدى الشركات الخاصة والتى تهتم بالمجتمع والطفل، وقدموا بحثًا عن عمالة الأطفال والاتجار بهم واكتشفنا من خلال بحثهم جريمة حقيقية تحتاج إلى تكاتف الجميع للقضاء عليها ليس فقط فى مصر، ولكن فى كل العالم.

ووفقًا للبحث المقدم فقد أشارت منظمة اليونيسيف إلى أرقام مفزعة، حيث ذكرت أن هناك طفلًا من بين كل 3 أطفال فى العالم معرضا للاتجار به فى العالم، كما ذكر التقرير أن مصر على وجه الخصوص لديها مشكلة مضاعفة، حيث إن ظاهرة الاتجار وعمالة الأطفال منتشرة، ولكن لا يوجد أرقام ترشدنا إلى كم الأطفال الذين يتم معهم هذا حتى نتحرك لإنقاذهم والقضاء على الظاهرة.

وأشارت إلى أن المؤتمر شهد الاتفاق على أهمية البدء فى عمل دراسة خاصة بمصر لتحديد المشكلة، ووضع حد لها يتناسب مع مجتمعنا.

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