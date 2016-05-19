توثيق مغامرة فريق تسلق جبل " إيفرست "

أبرمت القيادة العامة للقوات المسلحة ـ متمثلة في مديرية التوجيه المعنوي ــ مذكرة تفاهم مع قناة ناشيونال جيو جرافيك ـ أبوظبي التلفزيونية للتعاون المشترك في إنتاج مواد إعلامية و برنامج وثائقي مفصل عن المغامرة الأولى لفريق عسكري من القوات المسلحة لتسلق " جبل إيفرست " ونجاحه في الوصول إلى قمة الجبل البالغ ارتفاعه 8848 مترا من سطح البحر كأعلى قمة جبل على وجه الأرض.

وسيتناول البرنامج الوثائقي قصة أعضاء الفريق المكون من 16عضوا منهم 13 متسلقا عسكريا من مختلف الرتب العسكرية وأفرع القوات المسلحة بينهم طبيب مختص بالطب الرياضي وفسيولوجيا طب المرتفعات وثلاثة مدربين محترفين ذوو خبرة عالية في تسلق الجبال والتجهيزات الخاصة لتلك المغامرة.



> وبموجب مذكرة التفاهم ــ التي وقعها الجانبان مؤخرا ــ ستقوم قناه ناشيونال جيو جرافيك بتخصيص منصاتها التفاعلية والتواصل الاجتماعي كافة مثل " فيسبوك وتويتر وانستغرام " وموقع خاص لمغامرة فريق القوات المسلحة لتسلق جبل إيفرست..وذلك لمتابعة ومعرفة نشاط أعضاء الفريق على الرابط // www.natgeo-uaemtce.com //.



> سيستعرض البرنامج الوثائقي المراحل المختلفة التي مر بها الفريق منذ بدء المغامرة ووصوله إلى جمهورية النيبال بجانب التدريبات والمغامرات التي خاضها الفريق داخل دولة الإمارات وتسلق عدة قمم في دول مختلفة وذلك إستعدادا لمغامرة جبل إيفرست والسعي للوصول للقمة.

يذكر أن مديرية التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة تعاونت في السابق مع قناة ناشيونال جيو جرافيك ــ أبوظبي في إنتاج عده برامج وثائقية مثل " نظرة عن كثب كوسوفو" الذي تناول مشاركة قواتنا المسلحة في عمليات حفظ السلام في كوسوفو والبرنامج والوثائقي " أبناء الإمارات في الخدمة الوطنية ".