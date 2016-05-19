إيطاليا تعرب للسيسي عن استعدادها للمشاركة في البحث عن الطائرة المفقودة

تلقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالي “ماتيو رينزي” الذي عبر عن دعم بلاده وتضامنها الكامل مع مصر فيما يتعلق بالحادث الذي تعرضت له طائرة مصر للطيران القادمة من باريس صباح اليوم. وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن استعداد بلاده لإرسال طائرة للمشاركة في أعمال البحث الجارية بالبحر المتوسط.

وقد أعرب السيد الرئيس من جانبه عن تقديره لموقف رئيس الوزراء الإيطالي وهو ما يعكس عُمق أواصر الصداقة التي تربط بين الشعبين والحكومتين المصرية والإيطالية. كما أكد سيادته تقدير مصر لمواقف جميع الدول الصديقة مثل اليونان وفرنسا وبريطانيا الذين يساهمون في جهود البحث الجارية عن الطائرة المصرية.

كما أكد السيد الرئيس ورئيس الوزراء الإيطالي خلال الاتصال حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين على كافة الأصعدة، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.