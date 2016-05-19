محافظ الفيوم يحيل 31 موظفًا بالوحدات المحلية للنيابة

كتب : سعيد بريك

أحال المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، 31 موظفًا من العاملين بالوحدات المحلية، ومديريات الخدمات التابعة للمحافظة إلى النيابة الإدارية، للتحقيق في اتهامهم في قضايا فساد مالى وإدارى والإخلال بمهام عملهم الوظيفية.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه منذ عدة أيام تم إحالة 30 قضية محلية إلى النيابة الإدارية للتحقيق في اتهام 31 موظفًا بالإخلال في مهام العمل والتقاعس عن أداء واجباتهم الوظيفية، وأضاف أنه تم خلال شهر أبريل الماضى وأوائل شهر مايو الجارى إحالة 78 موظفًا آخرين إلى النيابة.

وأكد المحافظ، أنه لا تهاون في التصدي للإهمال والفساد، وأنه يتم تنظيم جولات ميدانية مفاجئة حمله تفتيشية على جميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بكافة أنحاء المحافظة لضمان أداء العمل على الوجه الأكمل بما يحقق الصالح العام ويحفظ للمواطنين حقوقهم المشروعة، مشددًا على ملاحقة الفاسدين والضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.