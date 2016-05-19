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السيطرة على حريق بمخازن سامسونج في الفيوم

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السيطرة على حريق بمخازن سامسونج في الفيوم السيطرة على حريق بمخازن سامسونج في الفيوم

صورة ارشيفية

كتب: سعيد بريك

تمكنت قوات الدفاع المدني وسيارات الإطفاء من السيطرة على حريق بمخازن شركة سامسونج بشارع خالد باشا( السنترال) وسط مدينة الفيوم، قبل أن تمتد النيران إلى الكتلة السكنية المجاورة.

وكانت مديرية أمن الفيوم، قد تلقت بلاغًا من إدارة النجدة، يفيد بنشوب حريق في مخزن الأدوات الكهرائية، لشركة سامسونج وسط مدينة الفيوم، ولم ينتج عن الحريق أي اصابات أو وفيات.

وتبين، أن سخان شاي صغير يخص أحد العاملين بالمخزن تسبب في إشتعال النار في محتوياته .

تم تحرير محضر رقم 1461 قسم ثان الفيوم، وأحيل إلى وكيل النيابة الذي إنتدب خبير فني لمعرفة أسباب الحريق، وتولي التحقيق.

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