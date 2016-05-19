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الخارجية الروسية: من السابق لأوانه الحديث عن وقف حركة الطيران مع فرنسا

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الخارجية الروسية: من السابق لأوانه الحديث عن وقف حركة الطيران مع فرنسا الخارجية الروسية: من السابق لأوانه الحديث عن وقف حركة الطيران مع فرنسا

المتحدثة باسم الخارجية – ماريا زاخاروفا

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأنه من السابق لأوانه الحديث عن وقف حركة الطيران بين روسيا وفرنسا، حتى في حال تأكيد وقوع عمل إرهابي على متن الطائرة المصرية.

وقالت زاخاروفا، ردا على سؤال حول إمكانية تقديم الخارجية الروسية توصيات بوقف حركة الطيران مع فرنسا – حسبما نقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية – “لابد أولا من الحصول على معلومات مؤكدة حول ما حدث هناك.. ومن ثم استخلاص الاستنتاجات”.

وكانت الطائرة المصرية قد فقدت فوق البحر المتوسط، أثناء توجهها من باريس إلى القاهرة، وعلى متنها 66 شخصا.

أ ش أ

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