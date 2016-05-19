حبس الناشط الحقوقى مينا ثابت 4 أيام لاتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، حبس الناشط الحقوقى مينا ثابت، مدير ملف الأقليات بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وصدر القرار بعد أن أسندت النيابة لـ"مينا" 10 اتهامات أبرزها الدعوى إلى قلب نظام الحكم، والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على الناشط مينا ثابت من منزله فجر اليوم.

دفاع مينا ثابت: انتهاء التحقيق معه بعد توجيه اتهامات أبرزها قلب نظام الحكم