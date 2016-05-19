أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح «أزيرا» الجديدة في الشرق الأوسط -
«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس الناشط الحقوقى مينا ثابت 4 أيام لاتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم

Google+ Print
حبس الناشط الحقوقى مينا ثابت 4 أيام لاتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم حبس الناشط الحقوقى مينا ثابت 4 أيام لاتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم
قررت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، حبس الناشط الحقوقى مينا ثابت، مدير ملف الأقليات بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وصدر القرار بعد أن أسندت النيابة لـ"مينا" 10 اتهامات أبرزها الدعوى إلى قلب نظام الحكم، والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على الناشط مينا ثابت من منزله فجر اليوم.


>دفاع مينا ثابت: انتهاء التحقيق معه بعد توجيه اتهامات أبرزها قلب نظام الحكم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم