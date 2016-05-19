ضبط رقيب شرطة بتهمة تقاضى رشوة من سائقى السيارات بشبرا الخيمة

تمكنت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء طارق حجاج مدير الإدارة من القبض على "رقيب شرطة" لاتهامه بتقاضى الرشوة من سائقى سيارات الميكروباص بميدان المؤسسة العمالية نظير عدم تحرير مخالفات مرورية لهم مما تسبب فى وجود زحام كبير وتعطيل حركة مرور السيارات بالميدان.

وردت معلومات للواء طارق حجاج مدير إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور تفيد قيام رقيب شرطة بوحدة مرور شبرا الخيمة يدعى "سامى ح إ" والسابق فصله من الخدمة عام 2006 لسوء سلوكه والعائد للعمل 2011 عقب ثورة يناير بالتربح من أعمال وظيفته بالتحصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المواطنين نظير عدم تحرير مخالفات مرورية ضدهم مما تسبب فى حالة من الازدحام المرورى الدائم بميدان المؤسسة، وأكدت تحريات الرائد سامح خير الله الضابط بإدارة البحث الجنائى والنقباء محمد صبحى ومحمد دشيش ومحمد رحيم ضباط الإدارة صحة المعلومات.

تم استئذان النيابة العامة لضبطه وتمكن رجال مباحث المرور من القبض عليه أثناء تقاضيه رشوة مبلغ 50 جنيها من سائق سيارة ميكروباص للتغاضى عن وقوفه فى الممنوع وتعطيل حركة المرور وعثر بحوزته على ملبغ مالى 565 جنيها من متحصلات جرائمه وعدد 51 نموذج مخالفة مرور محررين من شهرى مارس وابريل الماضيين لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لمساومة أصحابها عليها.

تحرر محضر بالواقعة رقم 3240 لسنة 2016 إدارى قسم أول شبرا الخيمة وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيق برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس النيابة و بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

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