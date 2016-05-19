ضبط 7 عاطلين بحوزتهم مخدرات فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام من القبض على 7 عاطلين من تجار ومتعاطى المخدرات، بحوزتهم كميات من الحشيش والأقراص المخدرة فى حملة أمنية.

كان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية مفادها قيام المتهم "محمد.ع.أ" 37 سنة عاطل مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان مسجل شقى خطر فئة ج "سرقات عامة" والسابق اتهامه فى 16 قضية بتهم "مخدرات، سرقة" ومطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 647 لسنة 2012 قسم ثالث ، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات"، ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام قضائية، والمقضى فيهم بالحبس سنة و8 أشهر بتهم "سرقة، ضرب، تبديد"، بالاتجار فى المواد المخدرة خاصةً جوهر الهيروين المخدر، متخذاً من ناحية الغابة ــ دائرة قسم ثان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، حيث تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنه سالف الذكر أسفر أحدها عن ضبطه حال تواجده بناحية شارع الغابة ــ دائرة قسم ثان وبحوزته 121 لفافة من جوهر الهيروين المخدر وزنت نحو 125 جراما، ومبلغ مالى قدره 500 جنيه، وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز الإسماعيلية مفادها قيام كل من المتهم "محمد.إ.ط" 30 سنة عاطل مقيم المحطة ـــ دائرة مركز أبو صوير والمتهم "رمضان.ح.ح" 44 سنة عاطل مقيم أبوعياد ــ دائرة مركز أبو صوير بالتردد على دائرة المركز، والاتجار فى المواد المخدرة خاصةً جوهر الهيروين المخدر، حيث تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنهما سالفى الذكر أسفرت إحداها عن ضبطهما بناحية الكيلو 11 ــ دائرة المركز، حال استقلالهما دراجة نارية "توك توك" بدون لوحات معدنية جار فحصها، وبحوزتهما كمية من جوهر الهيروين المخدر وزنت نحو 50 جراما، ومبلغ مالى قدره 150 جنيها، و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، والدراجة النارية لنقل وترويج المواد المخدرة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان من ضبط المتهم "محمود.ن.س" 23 سنة عاطل مقيم عرايشية مصر ـــ دائرة قسم ثان وبحوزته 5 لفافات متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت نحو 750 جراما، وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه كما تمكنوا من ضبط المتهم "عمر.م.إ" 21 سنة عاطل مقيم الشهداء ـــ دائرة قسم ثان وبحوزته 5 لفافات متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت نحو 750 جراما، وهاتف محمول، ومبلغ مالى قدره 65 جنيها، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

وألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث القبض على المتهم "محمود.د.م" 19 سنة عاطل مقيم الشارع البحرى ــ دائرة قسم ثان بحوزته 11 قرصا مخدرا و2 هاتف محمول، ومبلغ مالى قدره 115 جنيها، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو صوير من ضبط المتهم "أحمد.ج.ع" 26 سنة عاطل مقيم المستقبل ـــ دائرة مركز أبو صوير وبحوزته 2 لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت نحو 250 جراما، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات واخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

سقوط 7 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة فى الإسماعيلية